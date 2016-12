PS Plus im Dezember und Assassin's Creed 3 gratis: ​Video-News vom 1. Dezember 2016

01.12.2016 um 15:30 Uhr Deutsche Xbox-Live-Gold-Mitglieder bekommen den Plattformer Kalimba, Dishonored 2 wurde spielbar gepatcht, GTA IV wird immer noch unterstützt, Assassin's Creed 3 gibt es diesen Monat gratis bei Ubisoft, die Playstation Plus gratis Spiele im Dezember, Death Stranding bekommt einen Auftritt auf der Playstation Experience und pikante Details zur Entwicklung von Final Fantasy 15. Das alles in Games TV 24 Daily am 1. Dezember 2016.

