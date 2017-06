Halo 6, Anthem, CoD: WW2, Medal of Honor: Video-News am 21. Juni

10:56

21.06.2017 um 15:30 Uhr Halo 6 befindet sich definitiv in Entwicklung - mit der offiziellen Ankündigung wird Microsoft aber noch länger hinter dem Berg halten. Der neue Shooter Anthem soll uns wohl ziemlich lange begleiten. Bioware will den Titel über ein Jahrzehnt hinweg mit neuen Inhalten versorgen. Außerdem in den Video-News: Call of Duty: WW2 verzichtet im Mehrspielermodus weltweit auf Nazi-Symbole und Medal of Honor könnt ihr euch ab sofort gratis holen. Alle Infos gibt's in den Gamesworld Daily News am 21. Juni!

