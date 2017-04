Victor Vran: Releastermin der Overkill-Edition, Motörhead-Addon kommt

Am 30. Mai 2017 wird die Overkill-Edition des Action-Rollenspiels Victor Vran erscheinen. Diese Edition enthält neben dem Hauptspiel die Add-Ons Fractured Worlds und Motörhead: Through the Ages.

Die Erweiterung Motörhead: Through the Ages befindet sich bereits seit 2014 in Arbeit und wurde in Kooperation mit allen Mitgliedern der Metal-Band entwickelt. Eure Aufgabe im Addon ist es, gemeinsam mit Lemmy und Lloyd Kaufman den mächtigen Snaggletooth zu erwecken. Dazu nutzt ihr die Kräfte der Band, um euch durch drei neue Welten zu kämpfen.

Phil Campbell von Motörhead sagt: "The game is a brilliant homage to the world of Motörhead, one where you can kick-ass, to a kick-ass soundtrack!"

Achim Heidelauf, Executive Producer und Schöpfer von Motörhead: Through the Ages, Haemimont Games, äußert sich wie folgt: "In über 20 Jahren Erfahrung in der Spieleentwicklung ist dies mein stolzester Moment. Ich kann es kaum erwarten, unsere einzigartige Kreation den anderen Motörheadbangern und dem Rest der Welt zu präsentieren! Motörhead forever!"

Jens Drinkwater, Licensing Manager bei Global Merchandising Services: "Wir sind absolut begeistert, dass all die harte Arbeit des Teams von Haemimont Games Früchte trägt. Sie haben exzellente Arbeit geleistet, die Welten von Motörhead und Victor Vran zu vereinen. Wir hoffen, dass das Spiel sowohl für Fans der Band als auch Gaming-Enthusiasten ein Hit wird. Die Zusammenarbeit bietet eine großartige Möglichkeit, das Erbe der lautesten Band des Rock 'n' Roll, Motörhead, einem größeren Publikum nahe zu bringen."

Die Motörhead-Erweiterung zu Victor Vran bietet:

- Soundtrack von Motörhead mit einer Vielzahl bisher unveröffentlichter Versionen

- Drei komplett neue Welten inspiriert von der Musik von Motörhead, ihrer Philosophie und den Covern der Alben

- Acht neue Motörhead-Dämonenkräfte, mit denen ihr beispielsweise Feinde mit der Eisenfaust zerschmettert, Bösewichte mit dem Deaf Forever Amp wegsprengt oder den Bomber ruft

- Drei neue Outfits, basierend auf den Bandmitgliedern Lemmy, Phil und Mikkey

- Neue Revolver- und Gitarren-Waffengattungen

- 20 neue Schicksalskarten verbessern die Fähigkeiten aller Dämonenjäger

- Neue Bosse, darunter das Corrupted War Pig, der Orgasmatron und die Queen of the Damned

- Ihr erlebt eine Story rund um um Krieg, Religion und Habgier

- In einer Hauptrolle: der bekannte Schauspieler und Regisseur Lloyd Kaufman

Quelle: Pressemeldung