Victor Vran: Overkill Edition mit neuen Inhalten für PC, PS4 und Xbox One

Das durchaus gelungene Action-Rollenspiel Victor Vran von Haemimont Games (Tropico-Reihe) erscheint in Form der sogenannten Overkill Edition für PS4 und Xbox One. Auf beiden Heimkonsolen werden flüssige 60 Fps versprochen. Zur nativen Auflösung liegen keine Angaben vor. Außerdem wird die von Grund auf neu entwickelte Victor Vran: Overkill Edition einen lokalen Koop-Modus für zwei und einen Online-Koop-Modus für vier Spieler bieten.

Ebenfalls an Bord sind zusätzliche Inhalte. Bestandteil der Victor Vran: Overkill Edition sind nämlich die beiden neuen Erweiterungen Fractured Worlds und Motörhead: Through the Ages. Letztere mit allen drei Mitgliedern der (einstmals) angeblich "lautesten Band der Welt", also auch mit dem inzwischen verstorbenen Frontmann Lemmy Kilmister. Besitzer des bereits vor knapp zwei Jahren veröffentlichten PC-Originals können die DLCs separat erwerben. Alternativ können sie ebenfalls gleich zum Komplettpaket greifen. Einen konkreten Release-Termin hat die Victor Vran: Overkill Edition noch nicht. Es ist lediglich ungenau von "2017" die Rede. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test (PC-Version) findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Victor Vran.