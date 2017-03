Die vergangene Woche sah die Veröffentlichung gleich zweier Open-World-Hochkaräter. Horizon: Zero Dawn erschien am Mittwoch exklusiv für Sonys PlayStation 4 und wagte sich somit in direkte Konkurrenz zu dem zwei Tage später erscheinenden The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das sowohl für Nintendos Wii U als auch für die neue Konsole Nintendo Switch erhältlich ist. Und wie die Seite GFK Chart Track berichtet, hat Horizon: Zero Dawn diesen Kampf gewonnen - zumindest in Großbritannien. Nicht nur das: Das Spiel aus dem niederländischen Entwicklerhause Guerrilla Games hat offenbar den stärksten Start einer neuen PS4-Spielemarke hingelegt, und den Erfolgreichsten seit Uncharted 4: A Thief's End im Mai des vergangenen Jahres.

Während Horizon: Zero Dawn also den ersten Platz der Charts bekleidet, hat sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf den zweiten Platz gesetzt, wobei 78 Prozent aller Exemplare in Großbritannien an frisch gebackene Switch-Besitzer gingen, und nur 22 Prozent der verkauften Spiele für Wii U waren. Damit hat sich die Switch-Version zum drittbesten Zelda-Starttiel gemausert, hinter Wind Waker für den Gamecube und Twilight Princess für die Wii. Der Launch-Titel 1-2 Switch hat es dabei nur auf den vierten Platz geschafft, und musste sich unter dem Dauerbrenner Grand Theft Auto 5 einordnen, der auf Platz 3 sitzt. Mit Super Bomberman R auf dem siebten Platz hat es ein weiterer Switch-Starttitel in die Top 10 geschafft.

Die Top 10 der britischen Spielecharts:

Horizon: Zero Dawn The Legend of Zelda: Breath of the Wild Grand Theft Auto V 1-2 Switch For Honor Fifa 17 Super Bomberman R Rocket League Sniper Elite 4 Battlefield 1

Quelle: GFK Chart Track via Dualshockers