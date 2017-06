Deutsche Charts: Tekken 7 und GTA 5 weiterhin top - Neueinsteiger auf PS4 und Xbox

Auch in dieser Woche hüpft Tekken 7 an die Spitze der deutschen Spiele-Charts. Wie die Marktforscher der GfK Entertainment mitteilen, belegt das Beat'em-Up den ersten Platz sowohl auf PlayStation 4 als auch Xbox One. Damit rangiert Tekken 7 bereits mehrere Wochen in Folge an der Spitze der Konsolen-Hitlisten.

Diesmal düst allerdings ein Neuling gefährlich nah heran: MotoGP 17 beendet das Rennen um die Spitzenplätze in dieser Woche auf Rang 3 - dafür gibt es die Bronzemedaille auf PlayStation 4 und Xbox One. Welches Spiel auf der zweiten Position landet, gab GfK Entertainment nicht bekannt. Auf Xbox One düste in der Vorwoche Dirt 4 an die zweite Stelle, auf PlayStation 4 die Omega Collection von Wipeout.

Auf dem PC ergibt sich ein anderes Bild. Die Freizeitparksimulation Planet Coaster rangiert in der aktuellen Woche auf Platz sieben. Rockstar-Dauerbrenner GTA 5 belegt hingegen auch im aktuellen Ranking die Spitzenposition - wie bereits in der Vorwoche. Weitere PC-Platzierungen nannte GfK Entertainment nicht. Auf PlayStation 3 und Xbox 360 dominiert weiterhin Call of Duty: Black Ops 2. Auf der Wii rast Mario Kart auf Platz 1. Wie oft sich die einzelnen Spiele in der aktuellen Woche tatsächlich verkauft haben, ist nicht bekannt. Viele weitere Infos zum aktuellen Spitzenreiter Tekken 7 findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zum Beat'em-Up.