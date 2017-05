Vanquish: Weiterer Hinweis auf PC-Umsetzung bzw. Remaster

Die Hinweise, wonach Vanquish für moderne Plattformen neu aufgelegt wird, scheinen sich zu verdichten. Nachdem erst kürzlich ein Indiz hierauf in der überraschend veröffentlichten PC-Version von Bayonetta (ebenfalls von Platinum Games) entdeckt worden war, hat Sega nun das nächste geliefert. Der Publisher und Rechteinhaber hat nämlich vor wenigen Stunden den unten eingebetteten Tweet abgesetzt. Das daran angehängte Bild zeigt das Emblem der "Principle of the Order of the Russian Star". So heißt die verfeindete Fraktion in Vanquish.

Im rechten oberen Eck ist außerdem die Jahreszahl "2017" zu sehen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass das Remaster von Vanquish noch im laufenden Jahr erscheinen wird. Während eine PC-Fassung (siehe oben) wohl ausgemachte Sache zu sein scheint, liegen Umsetzungen für PS4 und Xbox One zumindest im Bereich des Möglichen. Bei Bayonetta gestaltet sich die rechtliche Situation sehr wahrscheinlich komplizierter. Hier hat inzwischen auch Nintendo seine Hände im Spiel, was einen Port für Konkurrenzkonsolen unmöglich machen könnte.