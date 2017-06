03:29

Vampyr: Neuer E3 Trailer zum Action-Rollenspiel der Life is Strange-Macher Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D74277%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1229851%26product%5Fid%3D259958%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]74277[/ctecvideo]

Vampyr: ​Neuer E3 Trailer zum Action-Rollenspiel der Life is Strange-Macher

08.06.2017 um 15:45 Uhr Das Studio Dontnod hat mit Life is Strange einen Überraschungshit gelandet. Nun arbeitet das Studio schon an dem nächsten Titel: Einem Action-Rollenspiel namens Vampyr. Ein neuer Trailer zeigt erste Spieleindrücke des Londons von 1918. Erscheinen soll Vampyr im November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Mehr zu Vampyr findet ihr auf unserer Themenseite.