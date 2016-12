Von Focus Home Interactive erreicht uns heute ein neuer Trailer zu Vampyr. In dem mit "The Darkness Within" betitelten Clip erfahren wir ein wenig mehr über Jonathan E. Reid, den Protagonisten des düsteren Action-Rollenspiels. Reid ist ein ehemaliger Militärarzt. Seiner eigentlichen Berufung, die Bevölkerung des viktorianischen London vor der Spanischen Grippe zu beschützen, kann er aber nicht mehr nachgehen. Bei seiner Rückkehr von der Front, Vampyr spielt in zu Zeiten des 1. Weltkrieges (1914 bis 1918), wird er Opfer von Vampiren und mutiert in der Folge selbst zu einem solchen.

Plötzlich ist Reid also gezwungen, selbst zum Killer zu werden, um seinen wachsenden Durst nach Menschenblut zu stillen. Entwickler Dontnod Entertainment (Life is Strange, Remember Me) verspricht, dass ausnahmslos jeder Biss Einfluss auf den weiteren Storyverlauf haben wird. In Vampyr wird sich der Spieler also in einem dauernden Zwiespalt befinden. Insbesondere wichtige NPCs, also Questgeber beispielsweise, sollten besser verschont werden. Wann Vampyr genau erscheint ist nach wie vor unklar. Auf seiner Facebook-Seite hat Dontnod aber erneut bekräftigt, dass der Release auf PC, PS4 und Xbox One nach wie vor für 2017 geplant ist. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Vampyr.