Vampyr hat einen neuen Release-Zeitraum: Im 4. Quartal 2017 sollen Rollenspiel-Fans auf einen düsteren Trip in die Welt der Blutsauger mitgenommen werden. Als Szenario hält London nach dem Ersten Weltkrieg her. Neue Screenshots (siehe Galerie) zeigen unter anderem, wie Anti-Held Jonathan Reid arglose Bürger aussaugt und Spezialfähigkeiten sowie Waffen im Kampf gegen Vampirjäger einsetzt. Achtung: Die Bilder wurden bearbeitet, die Motive sind gestellt; das Ergebnis entspricht nicht ganz der tatsächlichen Vampyr-Spielgrafik, die wir kürzlich bei einem Preview-Event in Paris begutachten konnten. Allerdings fangen die Screenshots sehr gut den finsteren Stil des Titels ein.





Mit Vampyr hat Dontnod Entertainment Großes vor: Das Rollenspiel soll Dialoge und Entscheidungen aus Life is Strange mit einem aktiven Kampfsystem wie in Remember Me verbinden. Das dritte Projekt des französischen Entwicklerstudios erscheint unter der Ägide von Publisher Focus Home Interactive. Bei der Erkundung mehrerer Londoner Distrikte setzt euch Vampyr nur wenige Grenzen und lässt euch darüber hinaus das Schicksal von rund 60 NPCs bestimmen, alle mit eigener Story. Je nachdem, ob ihr euch als Vampir an ihren Blutreserven gütlich tut oder ihnen helft, soll sich die Geschichte in eine andere Richtung entwickeln.