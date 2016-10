Im kommenden Jahr werden die Macher von Life is Strange ein neues Action-Rollenspiel mit dem Namen Vampyr auf den Markt bringen. Der Titel spielt in London im Jahr 1918 zur Zeit der großen Grippe-Epidemie. In den Straßen lauern aufgrund der tödlichen Spanischen Grippe viele verschiedene Gefahren, darunter Vampirjäger oder auch mutierte Kreaturen. Der Spieler übernimmt dabei die Rolle von Dr. Jonathan Reid, der auf der Suche nach der Herkunft der tödlichen Krankheit ist.

Der Protagonist ist ein Vampir und kann mithilfe von klassischen Nah- und Fernkampf-Angriffen verschiedene Feinde angreifen, um seinen Blutpegel aufzufüllen. Dieser Pegel ist für unterschiedliche Zauber und Vampir-Fähigkeiten zuständig, die deutlich mehr Schaden an Gegnern anrichten. Über einen nichtlinearen Fähigkeitenbaum können mit zunehmender Erfahrung weitere Angriffe freigeschaltet werden. Dabei kann der Spieler frei entscheiden in welcher Reihenfolge er die Fähigkeiten lernen möchte und so seinen eigenen Spielstil kreieren. Zusätzlich können gelernte Angriffe auf zwei Arten weiterentwickelt werden. Als Beispiel nennt Philippe Moreau, Game Director bei Vampyr, die Fähigkeit "Spring", mit der sich Jonathan sehr schnell einem Feind nähern kann. Der Spieler hat hier die Wahl, ob er damit Flächenschaden anrichten oder kurzzeitig unbesiegbar werden möchte.

Der Schwierigkeitsgrad der Kämpfe werden von den Aktionen des Spielers außerhalb des Kampfes beeinflusst. Wenn sich Jonathan von Einwohnern der Stadt ernährt, erhält er einen Erfahrungsbonus, der eure Kämpfe erst einmal einfacher macht. Dies hat jedoch viele Konsequenzen zur Folge. Dazu gehört erhöhte Gefahr in den Straßen Londons sowie erzählerische Folgen für die Bewohner der Welt. Es liegt also am Spieler, welche Personen er für die Verbesserung seiner Fähigkeiten aussaugen möchte. Weitere Meldungen zu Vampyr findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PlayStation Blog