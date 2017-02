Valve: Darum erscheinen keine neuen Spiele mehr für Konsole

Für die aktuelle Konsolengeneration Playstation 4 und Xbox One hat Valve bisher keine Spiele veröffentlicht. Zuvor erschienen aber beispielsweise Half-Life 2: The Orange Box, Portal 2, beide Left-4-Dead-Spiele und Counter-Strike: GO für die vorherige Konsolegeneration. Doch von den neueren Spielen können Konsolenbesitzer bisher nur träumen.

Laut Valves Gabe Newell gibt es hierfür auch eine Erklärung. Für manche der Spiele veröffentlichte das Team mitunter mehrere Updates und Patches täglich. Das funktioniert über Steam sehr leicht. Sobald die Updates fertig sind, können sie aufgespielt werden. Bei Konsolenversionen ist das nicht so einfach. Denn die Updates durchlaufen in der Regel einen Freigabeprozess, wodurch es länger dauern kann, bis der Patch für die Konsolenversion erscheint. Gabe Newell gibt als Beispiel die iOS-Version der Steam-App an. Schon am Tag nach der Veröffentlichung wollte Valve ein Update aufspielen, doch dieses hing sechs Monate bei Apple fest. Valve erhielt keine Informationen, wo das Problem lag und plötzlich war das Update online, ebenfalls, ohne die Entwickler darüber zu informieren.

Das Team sei es einfach gewöhnt, "freier" zu arbeiten. Die Abhängigkeit von einem anderen Unternehmen und deren Freigabeprozessen sei ein großer Unsicherheitsfaktor. "Wir sind einfach zu doof, um ein erfolgreicher iOS-Entwickler zu sein", meinte Newell scherzhaft. "Denn das, was wir machen, tun wir, um unser Leben als Entwickler einfacher zu gestalten. Wir wissen nicht, wie wir das machen, was wir tun. Es gibt sicher andere Personen, die in diesem Arbeitsumfeld sehr erfolgreich sind, doch unsere DNA funktioniert dann gut, wenn wir große Fortschritte gemeinsam mit unsere Kunden erzielen können."

Auf die Frage, ob das Self-Publishing, also das eigene Veröffentlichen von Spielen auf Konsolen mit der aktuellen Generation besser geworden ist, meinte Gabe Newell nur, dass man den PC derzeit sehr lieben würde. Es hat also den Anschein, dass es momentan keine Pläne von Seiten Valves gibt, Konsolenspiele zu veröffentlichen.

Quelle: Eurogamer