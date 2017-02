Valve: Half-Life Entwickler hat drei VR-Spiele in Arbeit

"Valve mag die Zahl Drei nicht" - was sich hinsichtlich des verschollenen Half-Life 3, aber auch im Bezug auf Spielereihen wie Portal längst als Running-Gag in der Valve-Community etabliert hat, soll nun offenbar widerlegt werden: Ganze drei vollwertige Spiele mit Virtual-Reality-Unterstützung hat das Entwicklerstudio nämlich nach Aussage von Gabe Newell derzeit in Entwicklung. "Wir arbeiten derzeit an drei VR-Spielen", so der Valve-Chef gegenüber Eurogamer. Hinsichtlich der bereits entwickelten HTC-Vive-Demo The Lab betonte Newell noch einmal: "Wenn ich sage, dass wir drei Spiele entwickeln, heißt das, dass wir drei vollwertige Spiele machen, keine Experimente." Die Spiele sollen auf der hauseigenen Source-2- sowie der Unity-Engine basieren.

Kommt da vielleicht ein Portal 2 in VR? Oder gar ein Half-Life 3? Zu Details dahingehend ließ sich Newell natürlich nicht hinreißen, verkündete aber immerhin, dass das Unternehmen in der Vergangenheit VR-Versionen früherer Projekte entwickelt habe. "Eines der ersten Dinge, die wir gemacht haben, war Half-Life 2 und Team Fortress in VR zum Laufen zu bringen, und das war im Grunde eine Spielerei. Das war ein Entwicklermeilenstein, aber da war absolut nichts Fesselndes dran - aus dem gleichen Grund, weshalb niemand ein VR-System kaufen würde, um damit Filme zu schauen", erklärt Newell.

Der ist nämlich nicht der Meinung, dass es sich bei Virtual Reality um ein Gimmick handelt, sondern vielmehr eine völlig neue Form der interaktiven Unterhaltung. "Es fühlt sich an, als wären wir für eine sehr lange Zeit an Maus und Tastatur gebunden gewesen, und dass es bereits Möglichkeiten viel interessanterer Formen von Spielerfahrungen gab, wir aber auf unseren Möglichkeiten aufbauen müssen", so Newell. Dabei gehe als allerdings nicht um Hardware, sondern um die Entwicklung besserer Spiele.

Quelle: Eurogamer via Gamespot