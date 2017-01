Wie angekündigt, stellten sich Gabe Newell und weitere Mitarbeiter der Spieleschmiede Valve in der vergangenen Nacht den Fragen der Reddit-Nutzer - und wie erwartet fiel dabei auch eine bestimmte Frage das eine oder andere Mal. "Wo bleibt Half-Life 3?" - Die Frage, die Spielern rund um den Globus seit bald einer Dekade auf der Seele brennt, und sich bereits zum Running Gag à la Duke Nukem entwickelt hat, wurde auch in der vergangenen Nacht nicht beantwortet - vollständig ignorierte Valve-Chef Newell die Frage dann aber doch nicht, und ließ zumindest kleinere Hoffnungsschimmer für Freunde des Freeman zu.

Zunächst einmal zog er sich bei einigen dieser Fragen durchaus eher scherzhaft aus der Affäre. Als er etwa gefragt wurde, wie es um Half-Life 3 beziehungsweise Half-Life 2: Episode 3 steht, nutzte Newell einen Scherz der Valve- und Steam-Gemeinde: "Die Nummer 3 darf nicht genannt werden". Dann stellte jemand die Frage, ob die Berichte eines vermeintlichen Valve-Mitarbeiters stimmen, denen zufolge Half-Life 3 eingestampft wurde - Newell kommentierte trocken: "Ich persönlich glaube jeder unbekannten, anonymen Quelle im Internet".

Wirklich interessant waren jedoch Newells Antworten zu anderen Fragen, etwa der, ob Valve überhaupt noch an vollwertigen Singleplayer-Spielen arbeiten würde - ein Umstand, der von vielen inzwischen angezweifelt wird. Newell jedoch gab ein klares "Ja", und versüßte diese Antwort mit seiner nächsten noch weiter: Die bestand zwar lediglich aus den gleichen zwei Buchstaben, folgte jedoch auf die Frage eines Nutzers, ob es die Möglichkeit einer neuen Spielemarke gebe, die im Portal- oder Half-Life-Universum spiele. Näheres zu Half-Life 3 blieb also wie erwartet aus, es besteht aber offenbar doch Hoffnung für Fans genannter Marken. Nebenbei seien mehrere unangekündigte Projekte auf Basis der Source-2-Engine in Entwicklung, ließ der Valve-Chef durchblicken.

Doch Newell hörte hier nicht auf, und gab sich hinsichtlich des sonst so totgeschwiegenen Half-Life auffällig gesprächig, erklärte sogar, warum er so ungern über die Marke spreche: "Das Problem, das ich mit Half-Life habe, ist, dass ich viel zu sehr mit den Entscheidungen rund um dieses Spiel involviert war, deswegen ist es schwer für mich, sie als irgendetwas anderes anzusehen, als eine Reihe von Dingen, die ich bereue", so Newell, der offenbar ebenfalls nicht damit zufrieden mit der Half-Life-Historie ist. "Das soll keine Information dahin gehend sein, was wir zukünftig machen werden. Es ist nur einfacher für mich, ein Fan von etwas zu sein, mit dessen Leitung ich weniger zu tun hatte".

Darauf ging er im weiteren Verlauf der Fragerunde weiter ein: "Wenn du so in ein Spiel involviert bist, endet alles in einer Reihe von Kompromissen. Wenn etwas im Spiel ist, heißt das, andere Dinge wurden dafür geopfert. Aus verschiedensten Gründen sind diese Dinge im Bezug auf Half-Life für mich sehr persönlich. Und Xen", so Newell, der mit dem letzten Spielabschnitt des ersten Half-Life offenbar selbst nicht ganz zufrieden ist. Etwas glücklicher ist er allgemein wohl im Bezug auf Portal 2, das Newell laut eigener Aussage als Valves "bestes Singleplayer-Spiel" ansieht. Seine Multiplayer-Spielstunden verbringe er größtenteils in Dota 2.

Zahlreiche weitere Informationen ließen Newell und weitere Mitarbeiter der Spieleschmiede zum Unternehmen, der Kommunikation mit den Spielern und weiteren Themen fallen, die ihr im entsprechenden Reddit-Beitrag nachlesen könnt. Als kleines Bonbon für Portal- und Half-Life-Fans bestätigte Newell aber auch noch einmal offiziell, dass es tatsächlich Filmumsetzungen von Regisseur J.J. Abrams geben wird: "Ja. Die sind unterwegs."

