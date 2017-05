Weiterer Autor verlässt Valve: Chet Faliszek nimmt seinen Hut

Werden bei Valve keine Autoren mehr gebraucht? Nachdem im Februar Erik Wolpaw das Unternehmen verlassen hat, nimmt nun auch Chet Faliszek seinen Hut.

Beide Mitarbeiter waren Autoren, die an Half-Life 2 sowie beiden Portal-Spielen mitgearbeitet haben. Außerdem schrieb Chet Faliszek auch Geschichten für die Spiele aus der Left-4-Dead-Reihe. Er war zwölf Jahre lang für Valve tätig. Sein Fortgang geschah in beiderseitigem Einverständnis. Laut Chet Faliszek wollte er sich einfach nach zwölf Jahren bei Valve neuen Herausforderungen stellen.

Im vergangenen Jahr verließ überdies Mark Laidlaw Valve, der ebenfalls dort als Autor tätig war. Da stellt sich die Frage, wer aktuell an Stories arbeitet. Sollte sich ein Half-Life 3 in Arbeit befinden, dann muss dieses nun ohne die langjährigen Mitarbeiter auskommen, die bisher für die Geschichten verantwortlich waren. Es könnte natürlich sein, dass von den rund 300 Mitarbeitern bei Valve noch jede Menge Autoren tätig sind. Dennoch wirkt der Weggang von gleich drei Personen, die maßgeblich mit an den Geschichten der bekanntesten Spiele des Unternehmens gearbeitet haben, sehr seltsam.

Quelle: BluesNews