Valve: Bild zeigt Protoytpen eines neuen Vive-Controllers

Valve arbeitet an neuen Controllern für HTC Vive. Auf den Steam Dev Days bestätigte die Entwicklerschmiede, dass sie derzeit an einer alternativen Eingabeperipherie für das VR-Headset arbeitet. Die anwesenden Medienvertreter konnten sogar einen ersten Blick auf die Peripherie werfen - Valve zeigt den aktuellen Entwicklungsstand. Einer der Prototypen scheint dabei bequem in der Handfläche zu liegen. Das Design erinnert auf den ersten Blick an Oculus Touch - die für Oculus Rift entwickelten Controller erscheinen am 6. Dezember. Im Vergleich zu den aktuell für HTC Vive erhältlichen Eingabegeräten fallen die neuen von Valve entwickelten Controller weitaus kleiner und handlicher aus. Das Bild haben wir nachfolgend eingebunden.

Wann mit den Valve-Controllern für HTC Vive zu rechnen ist, teilten die Entwickler nicht mit. Robert Merki, Director of Produkt bei CognitiveVR, schreibt über seinen Twitter-Account: "Die neuen Vive-Controller kommen bald." Nähere Details liegen bisher nicht vor. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zu HTC Vive im Auge. Auf den Steam Dev Days kündigte Valve außerdem den Steam-Support des PlayStation-4-Controllers an. Die entsprechende Funktion erhält Steam mit einem kommenden Update. Einen Zeitpunkt nannte Valve auch hierfür nicht. Das DualShock-4-Gamepad stellt dabei nur den Anfang dar: Nach Angaben von Valve sollen demnächst weitere Controller von Steam unterstützt werden.