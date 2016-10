Luc Bessons Valerian: Die Stadt der tausend Planeten (Budget: 180 Millionen Dollar) bekommt eine Computerspieladaption spendiert. Für die Umsetzung des SciFi-Kinofilms zeichnet Spil Games verantwortlich. Wer auf eine aufwendige AAA-Produktion für PC und / oder Konsolen hoffen, den müssen wir aber sogleich wieder enttäuschen. Valerian: The Game wird nur für mobile Gerätschaften, also Smartphones und Tablets, erscheinen. Außerdem wird es aber immerhin auch eine im Webbrowser spielbare Fassung geben.

Man fühle sich "geehrt", so Tung Nguyen-Khac, CEO von Spil Games, Valerian: The Game "für Luc zu entwickeln." Um was für eine Art von Spiel es sich handelt, ist noch völlig unklar. Von Adventure, über Endless Runner bis hin zu Shoot'em up scheint alles möglich. Laut Nguyen-Khac soll die Umsetzung aber "sich stehend cool sein und Spaß bringen" und nicht lediglich den Film "imitieren". Erscheinen soll Valerian: The Game "einige Wochen" vor dem Kinostart (Juli 2017). Die Dreharbeiten an Valerian: Die Stadt der tausend Planeten sind bereits abgeschlossen. Momentan läuft die Post-Production.