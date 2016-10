Auf Videogameszone veröffentlichen wir tagtäglich die neuesten Trailer, Gameplay-Szenen und unsere eigenen Show-Formate. Wenn ihr euch gemütlich die Highlights der Woche ansehen wollt, findet ihr in diesem Artikel die zehn meistgesehenen Videos der vergangenen sieben Tage. Wenn euch das noch nicht reicht - weil ihr nicht zocken wollt und das Fernsehprogramm mal wieder mies ist - und ihr weitere Spiele-Videos und Game-Trailer sucht, dann findet ihr Tausende weitere Videos in unserem Video-Portal.

Die Highlights der Woche sind unter anderem Dead or Alive Xtreme 3: Explodierende Badeanzüge im Gratis-DLC-Trailer, Playstation Plus: Die Gratis-Spiele im Oktober 2016, Battlefield 1: Dramatischer Singleplayer-Trailer - Jetzt ansehen!, Spiele-Releases Oktober 2016 auf Konsole: mit Battlefield 1, Mafia 3, Titanfall 2, Gears of War 4 und mehr und Playstation VR: Offizielles Unboxing-Video zeigt die Inhalte.