Traumjob Spieletester? Die USK in Berlin sucht Mitarbeiter

Videospiele spielen und dafür auch noch bezahlt werden - der vermeintliche Traumjob vieler videospielbegeisterter Heranwachsender in Berlin könnte demnächst in Erfüllung gehen, denn die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) sucht Mitarbeiter. Konkret geht es dabei "um engagierte Spielerinnen und Spieler die sich zutrauen, Computer- und Videospiele komplett zu erfassen, darüber zu schreiben und schließlich vor einem Gremium zu präsentieren", wie die USK in einer Stellenausschreibung auf ihrer Seite verlauten lässt. Für die erwähnte Präsentation soll es dann eine entsprechende Entlohnung geben.

Wer sich jetzt angesprochen fühlt, und denkt, er oder sie sei wie geschaffen für diesen Posten, sollte allerdings einige Voraussetzungen beachten: Da ein Arbeiten von Zuhause aus wohl nicht möglich ist, sollten potenzielle Bewerber in Berlin wohnen. Zumal gibt das Unternehmen ein Mindestalter von 18 Jahren an, und fordert von Mitarbeitern eine hohe Zuverlässigkeit, Verschwiegenheit, zeitliche Flexibilität, Spiele-, Genre- und plattformübergreifende Kompetenz, sowie gute Englischkenntnisse. Für weitere Informationen besucht Ihr die Seite der USK, wo ihr auch die E-Mail-Adresse für Bewerber findet.

