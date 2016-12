Studie: Spiele mit niedriger USK-Freigabe bei älteren Spielern beliebter als bei jungen

Seit einigen Jahren führt der Verband für Deutschlands Video- und Computerspieler (VDVC) eine jährliche Umfrage zum Thema Gaming, Alterseinstufungen und mehr durch. In den nun frisch veröffentlichten Ergebnissen aus diesem Jahr sind einige spannende Informationen zum Thema USK-Freigabe in Verbindung mit jungen Menschen bekannt geworden. Demnach sind verschiedene Spiele mit einer Freigabe ab 6 oder ab 12 bei Teilnehmern über 20 Jahre wesentlich beliebter als bei den Jüngeren. Spiele mit der Freigabe ab 0 Jahren sollen über alle Altersgruppen hinweg relativ unbeliebt gewesen sein. Erst ab einer "Ab 6"-Freigabe stieg der Anteil bei älteren Spielern. In der Kategorie der USK 12-Spiele ist die Beliebtheit seit 2014 bei Jugendlichen bis 20 Jahre von 10 auf 30 Prozent konstant angestiegen.

Darüber hinaus wurden weitere interessante Details zur Studie von VDVC bekannt gegeben. So hat fast jeder Fünfte der Befragten (22,43%) im Jahr 2015 mindestens einmal Fallout 4 gespielt. Dahinter liegen die Spiele The Witcher 3: Wild Hunt (11,92%) sowie Killing Floor 2 mit 6,57%. Über die Hälfte der Teilnehmer hat im Alter von fünf bis zehn Jahren den ersten Kontakt mit Videospielen gehabt. Zudem sei für fast 60 Prozent der Befragten das Vorhandensein eines Kopierschutzes ein akzeptabler Grund, sich ein Spiel illegal zu beschaffen. Hier geht's zu den vollständen Ergebnissen der VDVC-Umfrage 2016.