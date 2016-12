Unearthing Mars: ​VR-Adventure erscheint im Januar für PS4 und später für PC

Sony hat in seinem asiatischen Playstation Blog den Release-Termin für Unearthing Mars bekannt gegeben. Das Virtual-Reality-Adventure erscheint demnach bereits am 19. Januar 2017 für PS4 plus Playstation VR. Das Headset wird zwingend vorausgesetzt. Möglicherweise gilt das genannte Datum allerdings lediglich für die dortigen Märkte. Bislang gibt es für den Westen jedenfalls keine entsprechende Ankündigung. Wie es mit den geplanten Fassungen von Unearthing Mars für HTC Vive und Oculus Rift aussieht, bleibt ebenfalls noch abzuwarten.

Laut Beschreibung im PS Blog bietet Unearthing Mars einen Mix aus Exploration, Puzzles, First-Person-Shooting und nicht zuletzt Herumfahren mit einem Landefahrzeug. Wenig überraschend spielt Unearthing Mars nämlich auf unserem rostroten Nachbarplaneten. Die Story erinnert an diverse SciFi-Filme. Die Insassen des Raumschiffs Sentra suchen nach dem verschollenen Forschungssatelliten Phobos, als sie in einen schweren Sandsturm geraten. Der Trailer unterhalb vermittelt Eindrücke von Grafik (Unreal Engine 4) und Gameplay.

Quelle: PS Blog Asia