The Nathan Drake Collection: ​Uncharted-Neuauflagen bald separat erhältlich

Zu dieser Zeit im vergangenen Jahr veröffentlichte Sony die ersten drei Spiele der beliebten Uncharted-Reihe als grafisch überarbeitete Neuauflagen gebündelt unter dem Titel Uncharted: The Nathan Drake Collection. Wer dabei nur eines oder zwei von Drakes Abenteuern spielen wollte, war gezwungen, die gesamte Trilogie zu kaufen - dem ist bald nicht mehr so: Wie Sony über Twitter offiziell bekannt gegeben hat, sollen Uncharted: Drakes Schicksal, Uncharted 2: Among Thieves und Uncharted 3: Drake's Deception ab dem 16. November 2016 auch separat erhältlich sein. Wie viel jedes Spiel für sich genommen kosten wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. In der PlayStation-4-Neuauflage sind die Spiele in einer Auflösung von 1080p bei 60 FPS spielbar und bieten zusätzliche Spielmodi und einen Fotomodus.

Need to plug a gap in your Nathan Drake collection? Pick up the PS4 remasters of Uncharted 1, 2 & 3 individually from 16/11. pic.twitter.com/un5fuIKvM5 — PlayStation Europe (@PlayStationEU) 5. Oktober 2016



Wer auch rund ein Jahr nach der Veröffentlichung von Uncharted: The Nathan Drake Collection immer noch unschlüssig ist, ob er sich entweder als Neuling oder PS3-Veteran in die grafisch opulenteren Abenteuer des Nathan Drake stürzen soll, kann sich ein langes Gameplay-Video ansehen, den Grafikunterschied zwischen PS3- und PS4-Version im Vergleichsvideo beurteilen, sich unseren umfangreichen Test-Artikel zu Gemüte führen oder selbst einmal die Demo aus dem PlayStation-Store anspielen. Für weitere Informationen, Bilder und Videos zu Uncharted: The Nathan Drake Collection besucht ihr einfach unsere umfangreiche Themenseite.

via PlayStation Europe via Eurogamer