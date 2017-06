Uncharted: The Lost Legacy - Möglicherweise nicht der letzte Teil

In wenigen Wochen erscheint mit Uncharted: The Lost Legacy ein Ableger der beliebten Abenteuer-Serie, der aus einem DLC entstanden und zum eigenständigen Serienteil herangewachsen ist. Man könnte fast unterstellen, dass sich die Entwickler von Naughty Dog nicht von ihrer Erfolgsmarke trennen wollen. Während der Entwicklung von Uncharted 4: A Thief's End wurde immer wieder betont, dass dies das Ende der Reihe sei. Später sprach man zumindest noch von definitiven Ende der Reise von Nathan Drake. Immerhin zur letzten Aussagen stehen die Macher nach wie vor.

In Uncharted: The Lost Legacy steht Chloe Frazer als Protagonistin im Mittelpunkt, zusammen mit der Söldnerin Nadine Ross. In einem Interview Anfang des Jahres erklärte Naughty-Dog-Chef Evan Wells noch, dass nach dem Ableger aber wirklich Schluss sei mit der Reihe. Dem widersprechen nun aber neue Aussagen von Shaun Escayg, dem Director von The Lost Legacy. "Ich würde nicht sagen, dass das das Ende ist. Diese diebische Welt ist groß. Da sind so viele Charaktere. [...] Zu sagen die Uncharted-Welt ist fertig ... Ich bezweifle das ganz stark", erklärt Escayg gegenüber Eurogamer.

Der Autor erklärt auch, dass man vor der Festlegung auf die Geschichte zwischen Chloe und Nadine viele Möglichkeiten durchgespielt hat. Mit Sully im Fokus, oder mit Cutter, oder mit beiden zusammen. Man habe verschiedene Dinge ausprobiert, um zu sehen wo es Potential für Konflikte, Charakterentwicklung und etwas frisches gäbe. Chloe habe da am besten in die Vorstellungen der Entwickler gepasst. Auch wenn Shaun Escayg mit seinen Aussagen nicht direkt weitere Spiele im Uncharted-Universum bestätigt, lässt er für Naughty Dog damit dennoch eine sehr große Tür für die Zukunft offen. Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 22. August 2017 exklusiv für die PS4.

Quelle: Eurogamer