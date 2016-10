Uncharted: Autorin Amy Hennig spricht über harte Arbeitszeiten

Dass es wie in so ziemlich jedem anderen Job auch in der Videospielentwicklung stressig hergehen kann, dürfte klar sein - offenbar haben die Meisten von uns aber keine Ahnung, wie hart die Arbeit in der Branche tatsächlich ist - zumindest in der Triple-A-Entwicklung. In einem Interview mit dem Idle Thumbs Podcast hat Amy Hennig über die offenbar harten Arbeitsbedingungen während ihrer Zeit beim inzwischen hoch angesehenen Entwicklerstudio Naughty Dog gesprochen, wo sie über zehn Jahre lang als Autorin tätig war und unter anderem die ersten drei Teile von Uncharted zu verantworten hatte. So soll sie insbesondere zur Zeit zwischen Uncharted 2 und 3, als Naughty Dog in zwei separate Teams aufgeteilt wurde, um nebenbei The Last of Us zu entwickeln, nahezu keine Freizeit mehr gehabt haben.

"Meine gesamte Zeit bei Naughty Dog, zehneinhalb Jahre lang, habe ich vermutlich durchschnittlich nicht weniger als 80 Stunden pro Woche gearbeitet. Es gab Ausnahmen, in denen ich mir mal ein paar Tage freigenommen habe, aber ich habe so ziemlich sieben Tage die Woche und mindestens zwölf Stunden am Tag gearbeitet", so Hennig. Diese besetzte zwar eine kreative Führungsposition, vielen Mitarbeitern bei Naughty Dog soll es aber ganz ähnlich ergangen sein: "Naughty Dog ist berüchtigt für die viele Crunch-Zeit, aber in einer Führungsposition versucht man natürlich noch mehr zu tun." Als "Crunch"-Zeit wird die Phase in der Entwicklung eines Videospiels bezeichnet, in der die Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum viele Überstunden machen - meistens gegen Ende der Entwicklung eines Spiels, wenn es einen Veröffentlichungstermin einzuhalten gilt.

Hennig hatte Naughty Dog im Jahr 2014 verlassen und sich den Dead-Space-Schöpfern von Visceral Games angeschlossen, wo sie inzwischen fiebrig an einem noch mysteriös gehandelten Star-Wars-Spiel arbeitet - ob sie bei einer Marke dieser Größenordnung mehr Freizeit zu verzeichnen hat, ist fraglich.

via Kotaku