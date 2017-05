Uncharted - Film: Tom Holland wünscht sich Chris Pratt als Sully

Nach langem Hin und Her nimmt die Verfilmung der Actionspiele-Reihe Uncharted endlich Fahrt auf. Doch für viele Fans in eine ungewöhnliche Richtung.

Denn Tom Holland (Spider-Man: Homecoming) wird die Rolle von Schatzjäger Nathan Drake übernehmen. Holland, der am 1. Juni 21 Jahre alt wird, spielt Drake in jungen Jahren. Damit werden wir wohl eher keinen Indiana-Jones-ähnlichen Film erleben, sondern etwas, das ein bisschen in eine andere, vielleicht frischere, Richtung geht.

Tom Holland hat sich nun dazu geäußert, wen er gerne in der Rolle von Drakes Mentor und Freund Victor "Sully" Sullivan sehen möchte. Er erklärt, dass er sich einerseits Jake Gyllenhaal (Prince of Persia, Brokeback Mountain) für die Rolle vorstellen könne, andererseits war er kürzlich auf dem Set des Films Jurassic World 2 und traf dort Chris Pratt (Guardians of the Galaxy, Jurassic World). Holland glaubt, dass Pratt eine hervorragende Wahl für den Part von "Sully" wäre. Chris sei auch eine gute Wahl für einen älteren Nathan Drake, doch da sich der Film um die Jugend des Helden dreht, käme Pratt für die Rolle des "Sully" in Frage.

Tom Holland hat bereits mit Chris Pratt gearbeitet und hat nur lobende Worte für den Schauspieler. Was letzten Endes aus diesem Wunsch wird, wird man erst noch sehen. Einen Starttermin hat der Uncharted-Film übrigens noch nicht. Er soll angeblich im kommenden Jahr anlaufen.

