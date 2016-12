Uncharted: ​The Lost Legacy - Neues zu Story, Schauplatz & mehr

Im Rahmen der jüngsten PlayStation Experience 2016 enthüllten Sony und Entwickler Naughty Dog offiziell die eigenständige Uncharted-4-Erweiterung The Lost Legacy, das sich um die aus Uncharted 2 und 3 bekannte Chloe Frazer drehen wird - diese begibt sich mit der im letzten Spiel eingeführten Nadine Ross auf Schatzsuche. Nach dem ersten Trailer sind inzwischen auch weitere Details zu Handlung, Schauplatz und Gameplay der Standalone-Erweiterung bekannt geworden: So suchen die beiden offenbar ein Artefakt mit dem Namen Tusk of Ganesha. Etwas Uncharted-untypisch soll es dabei wohl nicht wieder um den gesamten Erdball gehen, sondern nur nach Indien. Autor Josh Scherr hat verlauten lassen, dass sich Naughty Dog thematisch mit dem Hinduismus und der Mythologie rund um die Region beschäftigt hat.

The Lost Legacy soll nach den Geschehnissen in Uncharted 4: A Thief's End spielen und sich voll und ganz um Chloe drehen, die indische Wurzeln besitzt und in Uncharted 4 von Fans schmerzlich vermisst wurde. Grundsätzlich soll das Spiel einen anderen Ton anschlagen, als frühere Uncharted-Teile, und die Unterschiede sollen sich auch im allgemeinen Gameplay zeigen. Chloe soll etwa ihren ganz eigenen Kampfstil besitzen und nicht so brachial vorgehen, wie unser ehemaliger Hauptprotagonist Nathan Drake. Chloes Partnerin Nadine wird derweil als starke, taktisch berechnende Führungspersönlichkeit beschrieben - Eigenschaften, die ihr auch in Uncharted 4 bereits anhafteten. Für weitere Informationen zu Uncharted: The Lost Legacy besucht ihr unsere verlinkte Themenseite.

Quellen: IGN, Playfront