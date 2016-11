Uncharted 4 und The Last of Us: ​Naughty Dog erklärt die Verbesserungen für die PS4 Pro

Sowohl das Endzeit-Actionspiel The Last of Us, als auch das Action-Adventure Uncharted 4: A Thief's End zeigen auf der Playstation 4 wie fantastisch Spiele auf Sonys Konsole aussehen können. Doch mit der neu veröffentlichten Playstation 4 Pro will das Entwicklerstudio Naughty Dog noch mehr aus den Spielen herausholen.

Als die Entwickler von der Leistung der PS4 Pro erfuhren, überlegten sie sich sofort, wie sie die Konsole direkt zum Start unterstützen konnten und arbeiteten an Updates für The Last of Us und Uncharted 4. Dabei unterstützen alle Spiele nicht nur die 4k-Auflösung, sondern außerdem HDR - und das auch mit 4k. Die Entwickler legten besonders viel Wert darauf, dass mit der höheren Auflösung auch mehr und schärfere Details zu sehen sind.

Uncharted 4 bietet aber keine native 4k-Auflösung, sondern skaliert hoch. Das Action-Adventure kann auf der PS4 Pro aber mit einer Auflösung von 1440p im Einzelspieler-Modus und im Multiplayer mit nativen 1080p gespielt werden. Die Framerate bleibt, wie sie war. Bei The Last of Us bekommen die Spieler die Wahl, entweder mit 30 fps in der nativen 4k-Auflösung zu spielen oder mit 60 fps in einer Auflösung von 1800p. Wer keinen 4k-Fernseher hat, der profitiert aber trotzdem vom Update. Denn die Spiele rendern in der höchstmöglichen Auflösung und nutzen dann ein Downsampling, was die Grafik selbst unter 1080p besser aussehen lässt.

Wer außerdem über ein TV-Gerät verfügt, das HDR unterstützt, wird sattere und leuchtendere Farben zu sehen bekommen, vor allem im hellsten und dunkelsten Farbraum. HDR wird im Übrigen auch auf der regulären PS4 unterstützt.

Die Updates stehen direkt zur Verfügung und können von PS4-Pro-Besitzern gleich genutzt werden.

Quelle: Playstation Blog