Seit der Veröffentlichung von Uncharted 4 sind inzwischen schon wieder einige Monate ins Land gegangen, doch obwohl "A Thief's End" offiziell Nathan Drakes letztes Abenteuer gewesen sein soll, sollen sich Fans der Reihe noch auf zusätzliche Story-Inhalte freuen dürfen - soweit, so bekannt. Die Redaktion der Webseite jaffameister will nun jedoch Informationen zum Wann und Wie erfahren haben: Eine anonyme Insider-Quelle bei Sony soll demnach mitgeteilt haben, dass das Story-DLC zu Uncharted 4 auf der PlayStation Experience im Dezember enthüllt und auch bereits angespielt können werden soll - das Spiel soll dann offenbar im ersten Quartal 2017 erscheinen. Ferner hatte die Quelle auch inhaltliche Details parat.

Wie bereits von Vielen vermutet, soll sich das DLC um Nathans Bruder Samuel und den alten Hasen Sully drehen - Nathan soll laut der Quelle ebenfalls wieder einen kleinen Auftritt spendiert bekommen, anders, als dessen am Ende des Spiels eingeführte Tochter Cassie, die wohl nicht auftauchen wird. Offenbar soll die Enthüllung erste Spielszenen zeigen, gefolgt von einer Aneinanderreihung von Zwischensequenzen und dem Namen des DLCs. Der soll übrigens umfangreicher ausfallen als Left Behind, die im Jahr 2014 veröffentlichte Erweiterung zu The Last of Us, ebenfalls aus dem Hause Naughty Dog. Ferner soll die Uncharted-Erweiterung als Standalone-Version kommen und somit ohne das Hauptspiel spielbar sein.

Die neuen Hinweise decken sich in einigen Punkten mit bereits Ende Oktober aufgetauchten Gerüchten um den DLC - damit scheint eine Enthüllung des Story-DLCs im Rahmen der PlayStation Experience derzeit sehr wahrscheinlich. Diese soll am 3. und 4. Dezember 2016 in Kalifornien stattfinden. Für kommende Ankündigungen zu Uncharted 4: A Thief's End haltet ihr wie immer unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: jaffameister via Gamepro