Besitzt ihr das Actionspiel Uncharted 4: A Thief's End noch nicht und habt euch schon überlegt, es zu kaufen, dann bietet sich euch jetzt die ideale Gelegenheit. Das Spiel von Naughty Dog ist aktuell als Nummer 6 des 12-Weihnachtsangebote-Events im Playstation Store verfügbar.

Dort kostet das Spiel, das als Abschluss der Uncharted-Saga von Natha Drake gilt, momentan nur 24,99 Euro anstatt 59,99 Euro! Da lohnt es sich doch, zuzugreifen. Die Angebote gelten immer 48 Stunden und werden dann von einem neuen Spiel abgelöst. Bisher im Angebot waren Rise of the Tomb Raider: 20th Anniversary Edition, Fallout 4, Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition und Battlefield 1. Welches Spiel als nächstes im Angebot sein wird, ist eine Überraschung.

Zudem könnt ihr euch bis morgen, den 12. Dezember noch diese Spiele vergünstigt im PSN Store holen:

7 Days to Die

Call of Duty Advanced Warfare Gold Edition

Call of Duty Ghosts Gold Edition

DARK SOULS II: Scholar of the First Sin

Destiny - The Collection Upgrade

Destiny - The Collection

DOOM

Marvel's Ultimate Alliance

Marvel's Ultimate Alliance 2

Dabei solltet ihr darauf achten, dass einige der Spiele eventuell in eurer Region nicht erhältlich sind.

Aktuell jedoch könnt ihr bei Uncharted 4: A Thief's End zuschlagen!

Quelle: Playstation Blog