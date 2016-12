Am 13. Dezember startet der neue DLC Survial für das Actionspiel Unchared 4: A Thief's End. Mit diesem könnt ihr euch Welle um Welle an immer stärker werdenden Gegnern stellen.

Den Start der Erweiterung läutet Naughty Dog mit einem Live-Videostream ein. Dieser beginnt gegen 20 Uhr am 13. Dezember. Während des Streams werden neue Maps, Modi, Waffen und mehr gezeigt, die ihren Weg in den Multiplayer-Modus des Actionspiels finden werden. Außerdem zeigen die Entwickler Gameplay aus dem neuen Survival-Modus. Es wird also einige interessante Dinge zum Playstation-4-Spiel zu sehen geben.

Während des Livestreams werden die Entwickler auch Fragen der Zuschauer beantworten. Habt ihr Interesse, euch dies anzusehen, dann schaut am 13. Dezember ab 20 Uhr im offiziellen Twitch-Kanal von Uncharted 4 vorbei.

Quelle: DualShockers