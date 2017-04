Uncharted: The Lost Legacy - Story-Trailer & Release-Termin

Naughty Dog hat den Release-Termin für das kommende PlayStation 4-Abenteuer Uncharted: The Lost Legacy enthüllt. Demnach wird das Abenteuer ab dem 23. August 2017 für einen Preis von 39,99 Euro in Europa erhältlich sein. Auf der vergangenen PlayStation Experience 2016 gab das Entwicklerteam bekannt, dass die ursprünglich angedachte Story-Erweiterung für Uncharted 4: A Thief's End zu einem eigenständigen Spin-off-Spiel mit den Protagonistinnen Chloe Frazer und Nadine Ross wurde. Zusätzlich veröffentlichte Naughty Dog einen weiteren Story-Trailer, den Ihr euch hier ansehen könnt:



In Uncharted: The Lost Legacy sind Chloe und Nadine in Indien auf der Suche nach dem legendären Stoßzahn der Ganesha. Der Trailer zeigt eine Szene aus den Anfängen des Spiels, in der die Protagonistinnen versuchen, den Standort des Stoßzahns herauszufinden. Für alle Vorbesteller hat Publisher Sony zudem einige Überraschungen parat. Alle Spieler, die das neue Abenteuer von Naughty Dog vorbestellen, erhalten Jak & Daxter: The Precursor Legacy als digitalen Download kostenlos dazu. Für eine Vorbestellung über den PlayStation Store gibt es darüber hinaus ein exklusives The Lost Legacy-Theme für eure Konsole. Besitzer des Season-Pass von Uncharted 4 können Uncharted: The Lost Legacy zum Release ohne weitere Kosten herunterladen.