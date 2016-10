Laut einer Quelle bei Sony und durch eine weitere Quelle bestätigt, wird ein Story-DLC für Uncharted 4. A Thief's End auf der im Dezember 2016 stattfindenden PlayStation Experience vorgestellt. Das berichtet die Webseite letsplayvideogames.com und verrät zusätzlich, dass der Synchronsprecher Troy Baker - die Stimme von Nathans Bruder Samuel "Sam" Drake - in einem Interview verraten hat, er glaube, dass der Story-DLC für Uncharted 4 "der bisher mit Abstand großte DLC sein wird, den Naughty Dog bisher gemacht hat". Außerdem glaube Baker an eine "sehr baldige" Ankündigung. Von offizieller Seite her gibt es bisher keine Stellungnahme zu diesem Thema.

Die nicht näher benannten Quellen der Webseite behaupten, dass der Zusatzinhalt die Abenteuer von Nathan Drake und seinem Bruder Sam fortsetzen wird, jedoch ohne dabei Drakes Tochter zu involvieren. Viele Spieler dachten nach der Endszene von Uncharted 4, dass es eher in die Richtung von Cassie Drake gehen wird. Zudem soll das Add-on als Standalone-DLC erscheinen, also auch ohne das Hauptspiel gezockt werden können.

In einem weiteren Interview bestätigten Troy Baker und Kollege Nolan North (Stimme von Nathan Drake), dass man gedacht hätte, im DLC werde es sich um ein Abenteuer mit Drakes Tochter handeln. Das, womit die Schreiber dann hervorkamen, war jedoch weitaus besser, als die Ideen, die zuvor dagewesen waren. Eine offizielle Bestätigung ist dies noch lange nicht, es könnte aber ein weiterer Anhaltspunkt zur Lösung des Puzzles sein. Das ganze Rätsel wird dann vermutlich auf der diesjährigen PlayStation Experience gelüftet werden.

Was hättet ihr lieber - einen Story-DLC mit Drake und Sam in den Hauptrollen oder ein neues Abenteuer mit Cassy Drake, der nächsten Generation der Drakes?