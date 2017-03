Uncharted 4: Patch 1.21 mit Mulitplayer-DLC am 17. März

Auch knapp zehn Monate nach Release (10. Mai 2016) wird Uncharted 4: A Thief's End weiterhin mit neuen Inhalten versorgt. Am morgigen Freitag erscheint Patch 1.21 für das Action-Adventure aus dem Hause Naughty Dog. Wichtigster Bestandteil ist ein großes Multiplayer-Update mit dem neuen permanenten Modus King of the Hill. Zwei Teams kämpfen dort um die Kontrolle von mehreren rotierenden Einnahmepunkten, um das Punktelimit zu erreichen.

Außerdem enthält Patch 1.21 für Uncharted 4: A Thiefs End auch noch neue Waffen (NSAS, Type-95, Competition Pistol). Vanity-Items und die aus The Last of Us, ebenfalls entwickelt von Naughty Dog, bereits bekannten Savage-Starlight-Charakterskins. Das sind aber nur die Highlights. Daneben gibt es auch noch weitere Änderungen und Neuerungen. Patch 1.21 mitsamt dem Multiplayer-DLC wird selbstredend kostenlos zum Download bereit stehen. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test zum PS4-Blockbuster aus dem vergangenen Jahr findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Uncharted 4: A Thief's End.

Quelle: Uncharted.com