Entwickler Naughty Dog hat im Rahmen der vergangenen PlayStation Experience 2016 einen ersten Gameplay-Trailer zu Uncharted: The Lost Legacy präsentiert. Ursprünglich plante das Team eine Story-Erweiterung für Uncharted 4: A Thief's End zu veröffentlichen. Nun erscheint ein Standalone-Titel mit den Protagonistinnen Chloe Frazer und Nadine Ross, die bereits aus dem Uncharted-Universum bekannt sind. Für Autor Josh Scherr war es eine einfache Entscheidung, warum sich Naughty Dog für Chloe als neuen Hauptcharakter entschieden hat: "Sie ist ein interessanter Charakter, ein wenig dunkler als Drake. Sie sind beide Schatzjäger. Drake hat einen kleinen Heldenkomplex, aber Chloe will in allererster Linie die Nummer eins sein."

Die Geschichte von Uncharted: The Lost Legacy spielt etwa sechs bis zwölf Monate nach den Ereignissen von Uncharted 4 in den südlichen Gebieten Indiens. Naughty Dog wird erneut größere und weitläufigere Umgebungen im Spiel unterbringen. Das Team spricht sogar von "den größten Arealen, die es in einem Uncharted-Spiel gegeben hat". Sonst bietet der Ableger alles, was die Hauptreihe erfolgreich gemacht hat - dazu gehören Klettereinlagen, Rätsel, Feuergefechte und vieles mehr. Die Umgebungen werden ebenfalls große Vielfältigkeit bieten. Auf der PlayStation Experience 2016 präsentierte das Studio bereits das städtische und vom Krieg zerstörte Umfeld. Im Hauptspiel dürfen sich Spieler zudem auf hohe Berge, üppige Dschungel und uralte Tempel freuen.

Im Bereich Ausrüstung gibt es ebenfalls Neuerungen. So wird es zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe eine schallgedämpfte Pistole geben. Damit können Spieler das Stealth-Gameplay des Ablegers voll ausnutzen und geräuschlos mehrere Gegner ausschalten. Und auch das aus dem Multiplayer beliebte C4 findet seinen Platz in The Lost Legacy. Außerdem wird der Spieler das ein oder andere Schloss knacken müssen, um in der Geschichte voranzukommen. Einen Auftritt von Nathan Drake sollen die Fans allerdings nicht erwarten. Uncharted: The Lost Legacy wird im Laufe des Jahres exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.

Quelle: PlayStation Blog