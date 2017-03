Uncharted: Nach The Lost Legacy ist vermutlich Schluss

Mit Uncharted 4: A Thief's End erhielten wir im Mai des vergangenen Jahres den krönenden Abschluss der Geschichte rund um den Abenteurer Nathan Drake. Zwar möchte der Entwickler Naughty Dog Fans der Reihe noch mit einem letzten Ausflug in der Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy beglücken, danach sollte man aber wohl eher nicht auf weitere Ableger der erfolgreichen Marke warten, wie Naughty Dogs Co-Präsident Evan Wells im Interview mit der Redaktion von Gameinformer klar machte. "Ich würde sagen, es ist nicht allzu wahrscheinlich, dass Naughty Dog hiernach noch ein Uncharted macht", so Wells im Interview. "Ich würde niemals nie sagen, aber wir arbeiten jetzt an The Last of Us Part 2, und es gibt noch so viele andere Dinge, die [wir erforschen wollen]."

Wie Wells betonte, liege die geringe Wahrscheinlichkeit eines neuen Uncharted-Spiels aber nicht an mangelndem Interesse: "Es wäre nicht einfach. Wenn wir plötzlich wie durch Magie ein Studio mit zwei oder drei Teams hätten, sicher, dann wäre es toll, weiterzumachen. Wir lieben diese Marke, aber das Studio hat nur begrenzte Ressourcen, und eine Menge anderer Ideen. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist gering." Zwar hatte Naughty Dog schon die Spiele Uncharted 3: Drake's Deception und The Last of Us in separaten Teams entwickelt, doch mit The Lost Legacy, Mehrspielerinhalten für Uncharted 4 und The Last of Us Part 2 sowie eventuell bestehender Geheimprojekte scheint das Studio derzeit ausgelastet zu sein.

Uncharted: The Lost Legacy soll Spieler ein frisches Abenteuer in der Haut der einstigen Nebenfigur Chloe Frazer erleben lassen. Wann genau die Erweiterung erscheinen soll, ist aktuell unklar, noch in diesem Jahr soll es aber soweit sein. Für weitere Informationen haltet ihr unsere Themenseite zu Uncharted 4 im Blick.

Quelle: Gameinformer via VG24/7