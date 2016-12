Auf der Playstation Experience (PSX) 2016 ließen Sony und Entwickler Naughty Dog die Bombe platzen. Direkt als erstes Spiel wurde im Showcase Uncharted: The Lost Legacy dem Publikum in einem Trailer präsentiert. Besagten Clip seht ihr übrigens unter diesem Artikel. Bei The Lost Legacy handelt es sich um einen Standalone-DLC und eine Story-Erweiterung für Uncharted 4: A Thief's End. Nun wird bekannt, dass die Erweiterung zum Release für Besitzer von bestimmten Versionen von Uncharted 4 kostenlos zum Download bereitstehen wird.

Jeder, der die Digital Deluxe Edition oder das Explorer's Pack von Uncharted 4 sein Eigen nennt, darf sich über diesen Umstand freuen. Beide genannten Versionen des letzten Action-Adventures rund um Nathan "Nate" Drake aus der Feder von Naughty Dog stehen nur noch bis zum 13. Dezember 2016 zum Kauf bereit. Wer also von dem Angebot profitieren will, muss sich ein wenig sputen, bevor die Versionen nicht mehr angeboten werden.

Uncharted: The Lost Legacy, das anfänglich als reiner DLC geplant war, wird von Naughty Dog selber als Standalone-Spiel bezeichnet. Alle bekannten und von Fans geschätzten Eigenschaften der Serie sollen hierin enthalten sein, allerdings ist Protagonist Drake nicht mehr mit an Bord. Stattdessen dreht sich die Story-Erweiterung um Chloe Frazer. Chloe ist eine australische Schatzsucherin und ehemalige Liebschaft von Nathan Drake und spielte in Uncharted 2: Among Thieves eine zentrale Rolle. Ihr zur Seite steht bei The Lost Legacy Nadine Ross, die Anführerin der Söldnergruppe Shoreline. Nadine kommt bei Uncharted 4 vor und ist der sekundäre Antagonist des Spiels.

Uncharted: The Lost Legacy hat noch keinen festen Release-Termin, soll aber 2017 in den Läden und als digitaler Download angeboten werden. Mehr interessante Infos, News, Videos und Screenshots zu Uncharted 4 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen könnt ihr gerne benutzen, um der Community und uns eire Meinung zu dem Standalone-DLC The Lost Legacy mitzuteilen!

