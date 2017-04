Unbreakable: M. Night Shyamalan kündigt Fortsetzung an - Spoiler

Unbreakable gehört zu den guten Filmen, die Regisseur M. Night Shyamalan produzierte. Der düstere Mystery-Thriller um David Dunn, der fast unbesiegbar ist aber eigentlich kein Held sein will, stellt eine interessante Sichtweise auf Superhelden-Filme dar.

Mit Split erschuf der Regisseur einen ebenfalls sehr interessanten Film, der sich um Kevin Wendell Crumb dreht, der unter einer Persönlichkeitsstörung leidet und mehrere Identitäten besitzt. Im Film stellte sich heraus, dass die Geschichte im selben Universum angesiedelt ist wie Unbreakable. Sogar Bruce Willis hatte einen kurzen Gastauftritt als David Dunn. Dies führte zu Spekulationen von Fans, dass es einen weiteren Film geben könnte, der Unbreakable und Split zusammenführt.

Und genau dies hat M. Night Shyamalan jetzt mit Glass angekündigt. Der Film soll am 18. Januar 2019 in die Kinos kommen und ein Aufeinandertreffen von David Dunn und Kevin Wendell Crumb zeigen. Sowohl Bruce Willis als auch James McAvoy kehren in ihre Rollen zurück. Auch Samuel L. Jackson wird als Mr. Glass wieder mit von der Partie sein.

Quelle: HighSnobiety