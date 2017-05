Ubisoft: Geschäftsbericht belegt Far Cry 5 und The Crew 2

Der aktuelle Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2016-17 von Ubisoft ist gespickt mit vielen Zahlen. Darunter, dass die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozent auf 1,459 Milliarden Dollar gestiegen sind und die Einnahmen durch digitale Verkäufe bei rund 729 Millionen Dollar liegen und damit 50 Prozent der Gesamtverkäufe ausmachen.

Besonders stolz zeigt sich das Unternehmen auf das Wachstum um 60 Prozent in der Ghost-Recon-Community, welches der Taktik-Shooter Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit sich brachte. Zudem ist For Honor laut Ubisoft auf Platz zwei der sich am besten verkaufenden Spiele. Daneben erklärt das Unternehmen, seit dem Start des Kalenderjahrs 2017 auf Platz eins der Publisher weltweit zu sein.

Für das kommende Jahr will Ubisoft einen Umsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei 55 Prozent hiervon durch digitale Einnahmen erzielt werden sollen. Es ist geplant, durch vier sogenannte AAA-Spiele, also Spiele mit besonders hochwertiger, aufwändiger und kostenintensiver Produktion, 28 Millionen Stück zu verkaufen. Zu diesen Spielen sollen neue Titel in der Far-Cry-Reihe, der Assassin's-Creed-Serie und The Crew gehören, womit ein The Crew 2 sicher ist. Ebenso wird das RPG South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe hinzu gezählt.

Ubisoft möchte für das kommende Geschäftsjahr vor allem auf langlebige Titel setzen, die man noch eine lange Zeit nach Release mit Updates und Inhalten unterstützen kann, so, wie das aktuell beispielsweise bei Rainbow Six Siege der Fall ist. Das Unternehmen verfolgt also große Ziele. Spieler dürfte vor allem interessieren, dass neue Spiele zu Far Cry, Assassin's Creed und The Crew geplant sind.

Quelle: Pressemeldung