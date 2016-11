Ubisoft: Weniger lineare Geschichten, fordert der Chief Creative Officer

Mit Spielen wie Assassin's Creed, Far Cry und Watch Dogs hat Publisher Ubisoft so einige Marken in seinem Portfolio, die den Spielern neben einer linearen Handlung eine offene Spielwelt mit etlichen Nebenaktivitäten und -quests bieten. Wenn es nach Ubisofts Chief Creative Officer Serge Hascoët geht, könnten die Spiele des Studios aber ruhig noch weniger linear werden. Gegenüber der französischen Seite Le Monde erklärte er sein Problem mit dem aktuellen Ansatz des Publishers und Entwicklers: "Wenn es Zwischensequenzen in einem Spiel gibt, stört mich das, weil es mir die Fähigkeit raubt, mich auszudrücken", erklärt Hascoët. "Während dieser Szenen mache ich nicht, was ich gerne tun würde, nämlich, mich in dieser Welt zu entwickeln. Ich möchte nicht, dass wir eine Geschichte schreiben, ich möchte dass es da tausende und abertausende von Geschichten gibt, dass jeder Charakter eine hat und dass ich mit ihnen sprechen kann, wenn ich diese Geschichte erfahren möchte."

Weiter ging er auf einen für ihn sehr viel attraktiveren Spielaufbau ein, der einen viel höheren Massenanreiz bieten und eine noch breitere Zielgruppe ansprechen soll: "Was mich interessiert, ist, Welten zu erschaffen, die sowohl für mich als auch für jeden anderen interessant sind. Wenn ich ein Spiel habe, das in San Francisco spielt (wie Watch Dogs 2), würde ich sogar wollen, dass meine Mutter dort die Möglichkeit hat, Spaß zu haben, ein Boot zu fahren, einen Helikoper, ein Auto... Es muss auch interessante Leute geben, die man treffen kann. Der Spieler muss eine gute Zeit haben. Wir wollen ihm dafür viele Möglichkeiten geben: Privatdetektiv, Auftragsmörder, Hacker, Jäger.... Diese Berufungen kannst du ausprobieren und so noch mächtiger werden." Ob Hascoët hier noch von traditionellen Einzelspielererfahrungen spricht, oder gedanklich schon eher in große Sandbox-Online-Abenteuer wie Grand Theft Auto Online abdriftet, ließ der Kreativchef offen.

Quelle: Le Monde via Gameinformer