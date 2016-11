Die vergangenen Wochen waren gespickt mit Nachrichten über die androhende Übernahme Ubisofts durch den Medienkonzern Vivendi, und die Bemühungen des französischen Spielepublishers, seine Unabhängigkeit zu bewahren. Im Interview mit PCGamesN hat Ubisofts Vice President of Live Operations Anne Blondel nun über die Konsequenzen einer Übernahme gesprochen, und davor gewarnt, dass der Verlust der Unabhängigkeit einen negativen Effekt auf die Spiele des Konzerns haben könnte. Seine Unabhängigkeit und Eigenständigkeit habe in den vergangenen 30 Jahren einen großen Teil von Ubisofts Erfolg ausgemacht. Selbstverständlich sei ein Publisher, der so hochbudgetierte Spiele wie Assassin's Creed, Watch Dogs und Far Cry herausbringt, nicht als "Indie" zu bezeichnen, doch hätten kleinere Projekte wie Child of Light oder Valiant Hearts unter Ubisoft eben auch grünes Licht bekommen, trotz wenig vielversprechender Verkaufsaussichten.

"Das ist es, was wir bleiben wollen, das hat uns erfolgreich gemacht und die Möglichkeit gegeben, die Spiele abzuliefern, die wir in 30 Jahren kreiert haben", so Blondel. Unter Vivendi seien diese Spiele wohl eher nicht entstanden. "Nach 20 Jahren in der Firma kann ich sagen, dass man uns den Willen nehmen würde, Risiken einzugehen und neues Zeug zu erfinden, wenn man uns von unserer Unabhängigkeit trennt - es wäre nicht mehr das gleiche Ubisoft, für mich wäre es nicht mehr das gleiche." Für Entwicklungen im Fall Ubisoft haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle. PCGamesN via PC Gamer