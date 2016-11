Ubisoft: Führende Manager des Insiderhandels bezichtigt

Probleme im Hause Ubisoft: Pünktlich zur Veröffentlichung von Watch Dogs 2 hat die Pariser Börsenaufsicht AMF fünf Ubisoft-Manager bezichtigt, im Jahr 2013 Aktien des Unternehmens auf Grundlage von Insider-Informationen verkauft zu haben. Ubisoft Montreal CEO Yannis Mallat und vier weitere Manager des französischen Publishers sollen demnach mehrere Wochen vor der Verschiebung der Spiele Watch Dogs und The Crew Aktien verkauft haben, um ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen, bevor der Aktienkurs Ubisofts bei Verlautbarung der Spieleverschiebungen schließlich um rund 25 Prozent fiel - ein klarer Verstoß gegen das französische Gesetz zum Insiderhandel. Die betroffenen Manager streiten diese Anschuldigungen ab: In einem Interview mit der kanadischen Zeitung La Presse gab Mallat an, kein Insiderwissen dieser Art gehabt zu haben.

Gegenüber Kotaku hat Ubisoft eine ausführliche Stellungnahme abgegeben, in welcher der Konzern hervorhebt, dass nicht Ubisoft selbst von der AMF untersucht wird, sondern lediglich die fünf Manager, die "ihre Verwicklung in diesem Fall vehement bestreiten." Drei der beschuldigten Manager, die in Kanada leben, sollen bereits rechtliche Schritte gegen die Vorwürfe eingeleitet haben. Des Weiteren betont das Unternehmen, dass Ubisoft-Mitgründer und CEO Yves Guillemot fest zu seinen Mitarbeitern steht, die "guten Absichten der Beteiligten nicht infrage stellt und ihnen versichert hat, dass sie weiterhin seine vollste Unterstützung und sein Vertrauen genießen." Für weitere Entwicklungen in dem Fall und mehr zu Ubisoft haltet ihr wie gewohnt unsere entsprechende Themenseite im Auge.

Quelle: Kotaku via Gamesbusiness