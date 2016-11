Das Jahr 2016 ist das erste Jahr seit Langem, in dem wir keinen neuen Ableger der überaus populären Assassin's-Creed-Reihe bekommen - Ubisoft macht sich deswegen aber keine Sorgen über ausbleibende Einnahmen: Insbesondere das in wenigen Tagen erscheinende Watch Dogs 2 soll die finanzielle Lücke kompensieren, die durch die Abwesenheit von Assassin's Creed entsteht - das hat Ubisofts Sales Director Darren Bowen gegenüber der Redaktion von MCVUK gesagt: "Assassin's Creed war ein großartiger Verkaufserfolg für Ubisoft und sehr wichtig für den jährlichen Markt, aber vertut euch da nicht - Watch Dogs 2 wird die Lücke in diesem Jahr füllen", verspricht Bowen, der aber auch auf weitere Marken aus dem Hause Ubisoft verweist: "Wir schätzen uns glücklich, solch ein starkes Spieleangebot zu haben, weswegen wir nicht nur auf eine Marke setzen müssen. Nach Watch Dogs 2 haben wir Steep Anfang Dezember, dazu kommen starke Verkäufe von zwei der größten Veröffentlichungen des früheren Jahres, Tom Clancy's The Division und Far Cry Primal."

Aber auch andere Spielemarken Ubisofts, die möglicherweise etwas unter dem Radar fliegen, sollen helfen, ein fehlendes Assassin's Creed zu kompensieren: "Vergessen wir nicht Spiele wie The Crew und Rainbow Six Siege, das wirklich gut von der Community angenommen und weltweit von 10 Millionen Spielern gespielt wird. Sollte das noch nicht reichen, haben wir immer noch die Ezio Collection [...]." Bowen spricht von der am 17. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinenden Spielesammlung, welche Neuauflagen der Titel Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations inklusive der Singleplayer-Erweiterungen und zwei Kurzfilme enthält. Für weitere Informationen rund um Ubisoft haltet ihr auch in Zukunft unsere entsprechende Themenseite im Auge.

Quelle: MCVUK via WCCFTech