Ubisoft: Assassin's Creed & Far Cry womöglich erst wieder 2018

Erst vor wenigen Tagen ließ Ubisoft-CEO Yves Guillemot verlauten, dass Assassin's Creed nicht zwangsläufig im Jahr 2017 zurückkehren werde und sich die Assassinenpause des Publishers wenn nötig auch noch länger hinziehen könnte. Und auch die Far-Cry-Reihe könnte länger als erwartet von der Bildfläche verschwinden: Gegenüber IGN hat Ubisofts VP of Editorial Tommy François die strengen Qualitätskontrollen und -maßstäbe des Konzerns gegenüber seiner Flaggschiffmarken erläutert: "Wir glauben, die Alphas dieser Spiele müssen ein Jahr vor der Veröffentlichung stehen. Wir versuchen das zu erreichen. Das ist super offen, ich bin mir nicht mal sicher, ob es mir erlaubt ist, das zu sagen. Aber das ist das Ziel, das wir verfolgen: Die Alpha ein Jahr vorher, höhere Qualität, mehr Politur", so François, der für die Spiele konkret schlussfolgert: "Wenn das also bedeutet, in den sauren Apfel zu beißen und [im Jahr 2017] kein Assassin's Creed oder Far Cry zu haben, dann scheiß drauf!"

Mit einer Alpha-Version meint François derweil nicht zwangsläufig eine spielbare Testversion für ausgewählte Spieler im Vorfeld der Veröffentlichung, sondern eine frühe Version, auf der die Entwickler dann aufbauen können: "Alpha bedeutet lediglich, etwas geschafft zu bekommen, aber noch Zeit für Politur und Innovation zu haben. So meine ich das. Wir brauchen eine Alpha so früh es irgendwie geht, denn je mehr Zeit wir dann übrig haben, desto mehr Zeit können wir in Änderungen, Verfeinerungen und Politur aufwenden," so François, der sich außerdem zu dem Verdacht Vieler äußert, Ubisoft mache nur eine Pause, weil der Konzern mit Assassin's Creed und Far Cry zuletzt schlechtere Verkaufszahlen zu verzeichnen hatte. "Nein, Far Cry hat sogar mehr verkauft, das stimmt also nicht. [...] Ich weiß, dass es wie [eine Marketing-Entscheidung] aufgenommen wird, und selbst wenn das so ist, ist das okay. Wir tun das, um der Marke eine Pause zu gönnen. Es gibt da keinen Zank. Ich möchte nur, dass die Leute die nächste Ausgabe einer dieser beiden Marken lieben, sobald sie erscheint."

Tatsächlich besteht François darauf, dass der Grund für die Pause rein kreativer Natur ist - Ubisoft experimentiere mit neuen Konzepten, die von der bewährten, aber inzwischen oftmals als altbacken angesehenen Open-World-Formel des Konzerns abweichen: "Ich glaube, wir brauchen eine Pause von dieser Formel. Dieses Jahr haben wir Far Cry und Assassin's Creed etwas Zeit für Innovation und Politur gegeben. [...] Ihr wärt überrascht - es gibt so viele alternative Prototypen. Es ist immer das Gleiche: Der Spieler ist der König, also testen wir die Spiele ausgiebig. Wenn die Spieler dann sagen 'Was zum Teufel?', denken wir: 'Oh nein, wir haben gerade ein Jahr damit verbracht, diesen Prototyp für ein Assassin's Creed oder ein anderes Open-World-Spiel zu testen und die Leute mögen es nicht.'" In Fällen wie diesen möchte Ubisoft eben gut ein Jahr übrig haben, um die Alpha des Spiels entsprechend zu verbessern.

