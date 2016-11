Der Medienkonzern Vivendi hat in der Vergangenheit öffentlich bekannt gegeben, dass man Interesse an einer Übernahme des Spieleentwicklers Ubisoft hat. Allerdings möchte das Studio bekannter Spiele-Reihen wie Assassin's Creed unabhängig bleiben und kämpfte in den vergangenen Monaten immer wieder gegen den Medienkonzern an. Firmengründer und CEO von Ubisoft Yves Guillemot hat im Falle einer Übernahme sogar bereits angekündigt, dass er das Unternehmen verlassen werde.

Nachdem Ubisoft zuletzt im September 2016 Anteile am Unternehmen zurückgewinnen konnte, hat nun auch Vivendi wieder neue Wertpapiere des Spieleentwicklers erworben. Demnach steht der Medienkonzern nun bei einem Anteil von insgesamt rund 24 Prozent. Das aktuelle Stimmrecht beim französischen Publisher liegt bei etwa 21,3 Prozent. Im Juni 2016 konnte Vivendi bereits die Mehrheit am französischen Spielehersteller Gameloft übernehmen, obwohl das Unternehmen kein Interesse an einer Übernahme hatte. Weitere Meldungen zu Ubisoft findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Vivendi Pressemitteilung