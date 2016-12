In den vergangenen Wochen erhöhte das französische Medienunternehmen Vivendi in kleinen Stücken immer wieder die Anteile am Spieleentwickler Ubisoft. Einer offiziellen Pressemitteilung zufolge hat Vivendi vor wenigen Tagen nun erneut weitere Wertpapiere erworben und hält damit nun 25,15 Prozent des Aktienkapitals von Ubisoft. Darüber hinaus wurden auch die internen Stimmrechte auf 22,92 Prozent erhöht. Laut französischem Recht muss eine Person oder ein Unternehmen ein öffentliches Angebot zur Übernahme machen, sobald 30 Prozent der Anteile erworben wurden. Vivendi behauptet derzeit, weiterhin nicht an einem Kauf oder einer Übernahme von Ubisoft interessiert zu sein.

Trotz der Dementierung einer geplanten Übernahme von Ubisoft erwähnt Vivendi in seiner Pressemitteilung, dass man den Erwerb - je nach Situation des Marktes - weiterer Anteile in Betracht ziehe. Darüber hinaus hofft Vivendi in den kommenden Monaten eine ergebnisreiche Kooperation mit Ubisoft aufzubauen. Publisher Ubisoft kämpft seit einiger Zeit mit einer Kampagne gegen eine Übernahme durch das Medienunternehmen. Firmengründer und CEO Yves Guillemot gab bereits im September bekannt, dass er Ubisoft verlassen würde, wenn es zur Übernahme kommt. Auch Anne Blondel (Vice President of Live Operations) hat Ende November vor einer Übernahme gewarnt und befürchtet durch den Verlust der Unabhängigkeit eine große Veränderung beim Publisher. Weitere Meldungen zu Ubisoft findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Vivendi