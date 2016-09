Ubisoft: Unternehmen wehrt sich erneut gegen eine Vivendi-Übernahme

Der französische Medienkonzern Vivendi hat vor einiger Zeit öffentlich bekannt gegeben, dass man Interesse an einer Übernahme des Publishers Ubisoft hat. Erst im Juni 2016 konnte Vivendi die Mehrheit der Anteile am französischen Spielehersteller Gameloft übernehmen, obwohl das Spiele-Unternehmen das eigentlich nicht wollte. Vivendi möchte in Zukunft die Entwicklerstudios von Ubisoft und Gameloft unter einem Dach vereinen. Allerdings hat Ubisoft an dieser Übernahme kein Interesse und möchte weiterhin unabhängig bleiben.

Nun ist es dem Publisher gelungen eigene Anteile am Unternehmen im Wert von 122,5 Millionen Euro (3,2 Prozent) von der Investment-Bank Bpifrance zurück zu erwerben. Der Deal wird offiziell im November 2016 abgeschlossen. Firmengründer und CEO Yves Guillemot besaß vor dem Deal rund 15 Prozent am eigenen Unternehmen. Dem Medienkonzern Vivendi gehören derzeit 22,8 Prozent der Aktien-Anteile von Ubisoft. In der vergangenen Woche hat Yves Guillemot vor den Gefahren einer solchen Übernahme gewarnt und angekündigt, dass er das Unternehmen verlassen werde, wenn Vivendi tatsächlich erfolgreich sein wird. Am 29. September 2016 findet die Hauptversammlung statt, die über die Zukunft des französischen Publishers entscheiden soll.

Quelle: Gamasutra