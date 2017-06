Ubisoft: Reddit-Fragerunde mit dem Chef nach der E3-Pressekonferenz

AMA-Fragerunden (ask me anything) sind ein beliebtes Format auf der Foren-Plattform Reddit. Regelmäßig stellen sich Personen den Fragen der Community. Nun gab Ubisoft CEO Yves Guillemont bekannt, dass er ein Reddit-AMA am Dienstag den 13. Juni auf der E3 hosten wolle. Das AMA wird einen Tag nach dem Ubisoft Live-Event stattfinden, welches am 12. Juni um 22 Uhr beginnt.





Erst kürzlich veröffentlichte das Unternehmen eine Liste mit Spielen, die für dieses Fiskaljahr geplant sind, unter anderem Far Cry 5, The Crew 2 und Assassins Creed. Der neueste Ableger des Meuchelmörder-Spiels wird in Ägypten spielen und die Wurzeln der Bruderschaft erkunden. Der Zeitpunkt des AMA ist klug gewählt - einen Tag nach der Pressekonferenz biete das Reddit-AMA den Fans der Ubisoft-Spiele eine gute Möglichkeit, Fragen zu den neuen Titeln zu stellen. Wir sind auf jeden Fall gespannt!

Quelle: Yves Guillemont