Ubisoft: Assassin's Creed oder Far Cry bald als Netflix-Serie?

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, befindet sich der französische Publisher und Entwickler Ubisoft mit Netflix in Verhandlungen über eine TV-Serie. Details werden nicht genannt. Es steht aber zu vermuten, dass für eine Fernsehadaption wohl primär Ubisofts große Reihen infrage kommen. Also insbesondere Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia, Splinter Cell, Watch Dogs, oder vielleicht auch Ghost Recon.

Netflix ist nicht nur der weltweit wohl nach wie vor größte Anbieter von Video-on-Demand-Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung. Das milliardenschwere Unternehmen produziert auch eigene TV-Serien, die überwiegend als qualitativ hochwertig zu bezeichnen sind. Beispielhaft seien an dieser Stelle nur House of Cards, Orange is the New Black, Sense8, Marvel's Daredevil, oder auch Stranger Things genannt. Von einer möglichen Partnerschaft Netflix - Ubisoft darf also durchaus Großes erwartet werden, so sie denn zustande kommt.

Quelle: Reuters