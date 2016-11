Ubisoft: 30-tägige Geschenkaktion gestartet

Ubisoft hat die "30 Days of Giveaways"-Aktion gestartet. Bis zum 23. Dezember verschenkt der französische Publisher und Entwickler Spiele, Weihnachtsdekorationen und andere digitale Goodies. Anlass ist nicht nur das bevorstehende Weihnachtsfest, sondern auch das 30-jährige Jubiläum, das Ubisoft in diesem Jahr feiert. Definitiv kostenlos im genannten Zeitraum wird das mobile Jump'n'Run Rayman Classic geben. Der Normalpreis liegt im Play beziehungsweise iTunes Store bei immerhin 4,99 Euro.

Außerdem wird es jeweils 300 Gratis-Keys für drei "aktuelle" Ubisoft-Titel geben. Damit könnten unter anderem Watch Dogs 2, Steep und vielleicht auch The Division gemeint sein. Hier gilt das Prizinip "first come - first serve". Zu Deutsch: Wer zuerst kommt, malt zuerst. Alles war ihr tun müsst, um an der "30 Days of Giveaways"-Aktion teilzunehmen ist Folgendes: Loggt euch mit eurem Ubisoft-Account ein und klickt auf das entsprechende Gratis-Angebot. Das ist alles. Weitere Informationen findet ihr unter dem Quellenlink.

Quelle: Ubi Blog