Ubisoft: Teaser-Video zur E3 2017 veröffentlicht

Der Countdown zur E3 2017 läuft. Die nach wie vor wichtigste Messe für Computer- und Videospiele in der westlichen Hemisphäre beginnt am 13. Juni in Los Angeles. Von Ubisoft gibt es heute ein Teaser-Video zur E3 2017. Der Clip zeigt zum einen Spielszenen aus dem kürzlich enthüllten Far Cry 5 und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe. Zum anderen werden auch Andeutungen bezüglich kompletter Neuankündigungen und Überraschungen gemacht.

Als beinahe gesichert gelten kann, dass Ubisoft auf der E3 2017 Assassin's Creed: Origins und wohl auch Mario + Rabbids: Kingdom Battle vorstellen wird. Zu beiden Titeln kursieren bereits seit geraumer Zeit ziemlich konkrete Gerüchte im Internet. Das immer wieder verschobene Action-Adventure Beyond Good & Evil 2 wird es definitiv nicht zu sehen geben. Ubisofts E3-Pressekonferenz startet am 12. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit, also noch vor dem offiziellen Messebeginn. Ihr könnt diese, wie auch alle weiteren bedeutenden Messe-Events, natürlich live per Stream auf unseren Webseiten verfolgen.